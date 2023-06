Productiebossen staan vol met naaldbomen

De Hondsrug is een stelsel van rechte heuvels en dalen dwars door Drenthe. De zandruggen kreeg hun vorm in de ijstijden, qua natuur zie je vooral de invloed van de mens. Een groot deel van de Hondsrug staat vol met grote naaldbossen, aangeplant voor de productie. In de honderd jaar bosbouw op de Hondsrug is er veel veranderd.