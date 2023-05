Productie zonnepanelen staat klimaatdoelen bouwsector in de weg

In het onderzoek werd de CO2-uitstoot van de productie van verschillende materiaalsoorten en producten voor de bouwsector in kaart gebracht. De bouwmaterialen en producten die bij productie het meeste CO2 uitstoten, zijn staal, beton, glas, isolatie en installaties. In die laatste categorie vallen ook de zonnepanelen. Die zijn verantwoordelijk voor 88 procent van de uitstoot in de installatiebranche. Zonnepanelen wekken weliswaar duurzame energie op, maar de productie ervan is vervuilend, constateerden de onderzoekers.