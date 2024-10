Problemen bij vervoer van Ierse kalveren volgens dierenorganisaties

De dierenwelzijnsorganisaties roepen de Europese Commissie op om in te grijpen en dringen er bij Nederland en Ierland op aan om boetes op te leggen. "De kalfjes zijn nog maar kort bij hun moeder weg als ze al de hoeveelheden in moeten, tientallen uren over land en zee. Alles gaat hardhandig, want deze hongerige dieren hebben geen idee wat er van ze verwacht wordt en zuigen aan alles wat los en grote zit" zegt Madelaine Looije van Eyes on Animals. "Wij leggen de misstanden bij internationale transporten vast door ze te volgen, te toetsen aan de wet en door er een einde aan te eisen."