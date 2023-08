Primeur: eerste huizen verwarmd met waterstof in Lochem

Maar voordat dit op grote schaal kan gebeuren zoals voor woningen, moet er nog veel gebeuren. "Groene waterstof is nu nog heel schaars. In de EU wordt enorm geïnvesteerd in waterstoffabrieken, zoals in Eemshaven. Maar de komende jaren gaat de beschikbare groene waterstof vooral naar de industrie. Daar is namelijk de grootste winst te behalen qua vergroening."