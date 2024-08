"Prijsdaling kritische metalen slecht voor energietransitie"

Door de vele klimaatmaatregelen zouden deze metalen een goudmijn moeten zijn, maar het huidige marktbeeld is anders, stelt Johan Geeroms, risicodirecteur Benelux van Allianz Trade. "Het is een paradoxale situatie. Duidelijk is dat de vraag naar deze metalen enorm toeneemt. Wereldwijde klimaatdoelen zijn zonder kritische metalen onhaalbaar. Je verwacht daardoor een prijsopdrijvende werking. Maar we zien juist heftige dalingen."