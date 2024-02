Prachtige snotolf verzorgt zijn nest

16 feb. 2024 - 16:08

Koop of eet NOOIT kaviaar! De leeggesneden snotolf is nog niet dood na de roof van haar eieren. Ook de zg echte kaviaar van de steur is gruwelijk. Ze wordt dan misschien pas leeggemasseerd nadat ze gedood is, maar voor het zover is heeft ze 8 jaar in een bak met lotgenoten gezeten, want zwemmen kun je dat niet noemen. Er is meer vis dan water in die bakken.