Portretten van wintereenden: onze polderparadijsvogels

De winter is hét moment om te zoeken naar eenden. Juist dan zijn ze in hun prachtkleed en beginnen ze vaak voorzichtig te baltsen voordat ze naar hun broedgebieden in het hoge noorden trekken. In de winter telt Nederland veel meer eenden dan in andere seizoenen én zijn er soorten die je in in de zomer amper treft.

Middelste zaagbek

Met zijn bonte verenkleed en wilde kuif is de middelste zaagbek de punker onder de eenden. De twee andere zaagbekken die Nederland rijk is - het nonnetje en de grote zaagbek - tref je vooral in het binnenland, maar de middelste zaagbek is een echte zoutwaterliefhebber. Wat de zaagbekken gemeen hebben is hun gekartelde snavel (vandaar de naam), waarmee ze glibberige vis goed kunnen vasthouden.

Elk jaar overwinteren er een paar duizend middelste zaagbekken in Nederland. De meeste broeden noordelijk op de toendra en taiga, maar sinds een paar decennia broeden er ook middelste zaagbekken in het Deltagebied. Goede plekken om ze te zien zijn het Grevelingenmeer en de Afsluitdijk.

Zondag 14 januari wordt het tweede portret van de middelste zaagbek uitgezonden.

Brilduiker

Ze zijn nu al druk aan het baltsen zo in januari. Want brilduikerman en brilduikervrouw gaan nu een stel vormen om samen in het voorjaar naar het broedgebied te vertrekken. De mannetjes hebben een donkergroene kop met een witte vlek tussen oog en snavel, waar de naam 'bril' op slaat. Jesse Zwart, vogelexcursieleider bij Dagjeindenatuur: "De naam in het Engels is veel mooier: 'goldeneye'. De brilduiker heeft namelijk een felgeel oog. Prachtig! Terecht dat er een James Bond-film naar is vernoemt!"

Brilduiker © Stornebrink

Wat bij de brilduiker verder opvalt is de puntige kop en zwart-witte kleed van het mannetje. Het vrouwtje is zoals bij het merendeel van de eenden grijsbruin en heeft een donkerbruine kop, zodat ze goed gecamoufleerd is tijdens het broeden. Goede plekken om ze in Nederland te zien zijn het Deltagebied, het IJsselmeer en de Amsterdamse Waterleiding Duinen.