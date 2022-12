Populaties Indische zeekoe nu op Rode Lijst als ernstig bedreigd

Ambitieuze afspraken op de biodiversiteitstop in Montreal zijn dus noodzakelijk, zegt natuurbeschermingsexpert Sander van Andel van de IUCN. "Alleen zo kunnen we het leven op aarde beschermen en de instorting van onze samenlevingen voorkomen." Ook zuilkoraal - dat ook in Caribisch Nederland voorkomt - en 44 procent van alle zeeoren wordt volgens de update van de IUCN inmiddels ernstig bedreigd.

Zeker in Oost-Afrika zijn er nog maar weinig volwassen Indische zeekoeien over. Dit komt vaak door onbedoelde vangst in vistuig of door stroperij. Afgelopen zomer verklaarden Britse onderzoekers dat de doejong in Chinese kustwateren uitgestorven. Er waren te weinig exemplaren over om de soort daar in leven te houden. Hier werd als belangrijkste oorzaak genoemd dat de zeegrasbedden in het gebied verdwijnen.