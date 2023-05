De opmars van het groene theater

Nederland is erg goed in het maken van locatietheater. Dat werkt ook heel goed, om een stuk te spelen op de plek waar het speelt, met de natuur als decor. Wat je ziet is dat er in die voorstellingen, gemaakt in de regio, stukken worden gemaakt over de plaatselijke problematiek. Zo heb je bijvoorbeeld WIND, van toneelgroep Jan Vos. Het gaat over de kleine gemeente Burgerveen waar in de vroegere jaren turf werd afgegraven, vervolgens gas werd opgepompt en waar de inwoners vervolgens te horen krijgen dat er plannen zijn voor windmolens in de omgeving. Andere tips zijn: Het was Zondag in het Zuiden van Toneelgroep Maastricht, Collectief Walden op Oerol en Boer Koekoek, over de boerenopstand van 1963 (door oa Tom Ket).