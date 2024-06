Politiek kritisch over uitzonderingen stroomstoten in slachthuizen

Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand is blij met het verbod, maar dat komt volgens haar te laat en gaat niet ver genoeg. Ze wijst erop dat de Kamer al jaren geleden om een totaalverbod vroeg. Ouwehand vreest bovendien dat het voorstel sneuvelt in het volgende kabinet, waarin de BBB op het ministerie van Landbouw zit.

"De beelden die we hebben gezien van varkensmishandeling verdient de grootst mogelijke afkeuring", foeterde VVD-Kamerlid Thom van Campen tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Het "kan niet waar zijn" dat het onmogelijk is dit verbod toe te passen op slachthuizen. "Waar de NVWA er met de neus bovenop zit. Waar we cameratoezicht hébben."

Ook PVV'er Dion Graus nam geen genoegen met het verweer van de bewindsman. "De Europese Commissie bepaalt niet voor ons wat dierenmishandeling is." Volgens NSC-Kamerlid Harm Holman is een totaalverbod nodig, en anders "op zijn minst" een verbod op het bezit van stroomstootapparatuur. Hij noemt "de argumenten voor uitzonderingen flinterdun", vooral voor veeartsen. "Ik acht een veearts slim genoeg om het met tact te doen."

Teleurstelling was er in de Kamer ook over de reactie van de veevervoerders en varkenshouders zelf op de meest recente beelden waarbij het stroomstootapparaat opnieuw op een onjuiste manier wordt toegepast. Die reactie was "bizar", volgens D66 en "betreurenswaardig" volgens VVD. Ook Adema had naar eigen zeggen meer verwacht van de sector. "Ik mis hier heel erg het zelfreinigend vermogen van de sector." De branche zou bedrijven waar misstanden plaatsvinden moeten "schorsen uit de keten". De bewindsman vindt dat de sector "veel en veel meer verantwoordelijkheid" moet nemen.