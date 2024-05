Politie vindt 108 katten opgesloten in Bierumse trailer

De politie heeft 108 opgesloten katten gevonden in een trailer van twee bij vier meter, in het Groningse Bierum. Bevestigd een woordvoerder van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) na berichtgeving van RTV Noord. "Een tamelijk krankzinnige situatie", stelt de woordvoerder.

De trailer zou al een aantal dagen vanuit Den Haag naar het Groningse dorp verplaatst zijn. De eigenaresse van de trailer heeft toegegeven de dieren door het land te hebben verplaatst. Waarom ze dit deed, is nog onduidelijk, aldus de LID. Bij twee eerdere inspecties bij de vrouw in Den Haag trof de dienst vijftien tot twintig katten aan, maar verder "niets raars". Die bezoeken waren zo'n anderhalve week en een paar maanden geleden. "Dus het is ons een groot raadsel waar nu deze grote hoeveelheid vandaan komt." Beide keren werden "geen welzijnsovertredingen" geconstateerd.