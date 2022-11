Poetsende zeehond in het water | Zelf Geschoten

De zeehond heeft even moeite met zich voortbewegen door de modder. Maar dan opeens lijkt het dier een oplossing te hebben gevonden, met een kleine vaart glijdt de zeehond zo het water in. Deze leuke video maakte Harry Beld vanachter een zeehondenkijkwand in Termunterzijl. Die kijkwand zorgt ervoor dat mensen van de zeehonden kunnen genieten, zonder dat de dieren gestoord worden, zoals ook in onze fotocode staat.