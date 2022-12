Poetsende velduil in de schemering | Zelf Geschoten

“Deze poetsende velduil heb ik kunnen filmen bij een kwelder in Friesland,” schrijft filmer Remco Been. De velduil is een vogel die op open terrein voorkomt, bij voorkeur in moerassige gebieden en venen. Het zijn zwervers en soms leggen ze enorme afstanden af. Als broedvogel is de velduil zeldzaam geworden in Nederland, hoewel er in de winter soms kleine invasies komen vanuit Noord-Europa.