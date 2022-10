Poetsende Siberische grondeekhoorn | Zelf Geschoten

De Siberische grondeekhoorn is kleiner dan de gewone eekhoorn en heeft een bruingrijze vacht. Ook leeft hij, in tegenstelling tot de gewone eekhoorn, voornamelijk op de grond en hij graaft zijn nest in een ondergrondse burcht. Als hij boven komt, moet hij zich wel even poetsen. Gefilmd door Anne Eikelboom-Scheffers in Tilburg.