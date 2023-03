Poetsende ransuil | Zelf Geschoten

Leon van den Oetelaar legt deze ransuil mooi vast die op zijn roestplek in een dennenboom zijn veren zit te poetsen. Om ze in goede conditie te houden verwijdert de uil regelmatig stof, vuil en parasieten uit zijn veren. Aan het einde van het filmpje gaat hij weer naar de slaapstand met oogjes dicht, snaveltje toe en oorpluimpjes omhoog!

De ransuil wordt soms verward met de bosuil. Het verschil met de bosuil is dat de ransuil iets kleiner is en slanker oogt dan de bosuil. Opvallend zijn de lange, vaak omhooggerichte oorpluimen en de oranjegele ogen. Hij komt voor in diverse landschapstypen waar open veld aanwezig is met voldoende veldmuizen. ’s Winters verzamelen ransuilen zich in groepen, vlak bij gunstige voedselgebieden.