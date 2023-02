Poetsende grote zaagbekken | Zelf Geschoten

Grote zaagbekken zijn zich druk aan het poetsen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Gefilmd door Duco Luijt.

De grote zaagbek is een forse eend met een opvallende snavel. Rond november komen zaagbekken uit het noorden naar Nederland om hier de winter door te brengen. De grote zaagbek kun je in de winter dus vaak zien op plassen en rivieren. De vogel mijdt zout water, waar de middelste zaagbek juist veel verblijft. Het IJsselmeer vormt voor de grote zaagbek daarom in de winter een belangrijke pleisterplaats.