Plataan krijgt bypass

Het is een bekende methode, maar nog nooit bij zo'n grote plataan toegepast: ecoteren. Door middel van een lange slurf met substraat, wordt er een verbinding gelegd tussen het deel van de kroon dat niet verbrand is, en de wortels aan de onderkant. Door de boom als het ware onder de oksels te kietelen, moeten er nieuwe wortels ontstaan die de uitwisseling van voedingsstoffen tussen de kroon en de wortels onder de grond weer mogelijk maakt. Het kan wel een paar jaar duren voordat het duidelijk is of het ook werkt, maar tot die tijd zit er ook nog voeding in de boom opgeslagen.