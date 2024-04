Plasticvangst van 10 miljoen kilo uit oceanen en rivieren

The Ocean Cleanup heeft sinds de eerste vangst in 2019 nu een totaalgewicht van 10 miljoen kilo plastic uit oceanen en rivieren verwijderd. De organisatie van Nederlander Boyan Slat heeft schoonmaakacties gehouden tegen de plasticsoep in een deel van de Grote Oceaan en in rivieren in acht landen. Daardoor is een hoeveelheid aan plastic vergelijkbaar met het gewicht van de Eiffeltoren uit het water verwijderd, meldt de organisatie maandag.