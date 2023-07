Plastic Soup Surfer op de Theems

Na Nederland moet ook in Groot-Brittannië statiegeld komen op plastic flesjes en blikjes. Dat is althans het doel van Plastic Soup Surfer Merijn Tinga. 32 dagen lang reisde hij met zijn surfplank van Oslo naar Londen. Zijn board is gemaakt van gerecyclede materialen, schimmeldraden en zwerfflesjes uit de rivier de Theems. Deze week komt hij aan in de Britse hoofdstad. Daar ontmoet hij minister van staat Lord Benyon van het ministerie van Milieu en overhandigt hem berichten van voormalige milieuministers en staatssecretarissen, die goede ervaringen hebben met het invoeren van statiegeld.

In Nederland zit sinds 1 april statiegeld op blikjes. En al eerder was dat zo voor kleine plastic flesjes. Maar in Groot-Brittannië is dat nog niet zo. En daarom reisde Merijn Tinga de afgelopen weken naar Londen om te pleiten voor statiegeld op flesjes en blikjes. Zijn reis begon in Oslo, omdat veel Engels plastic juist in Noorwegen aanspoelt.