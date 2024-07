Plastic Soup Surfer die statiegeld promoot aangekomen in Parijs

Tinga heeft het op sommige momenten ook erg zwaar gehad, zegt hij. "Soms was er bijna geen wind, of deed het pijn, of had ik eigenlijk niet genoeg eten." Op de Seine heeft hij dagenlang zitten "ploeteren", omdat hij tegen de stroom in peddelde. "En ergens was ik opnieuw verbaasd over hoeveel plastic ik onderweg tegenkwam."