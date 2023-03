Planten en dieren beïnvloeden de natuurlijke kustbescherming

Fysisch geograaf Jaco de Smit droeg bij aan dit onderzoek. “In de praktijk is het lastig om de bodemstabiliteit in het getijdengebied te meten, omdat je in ‘het veld’ de golven en stroming niet kunt beheersen. Maar in het lab zou je het hele ecosysteem met planten en bodemdieren moeten transplanteren of nabouwen.”