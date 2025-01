Plantages palmolie grote bedreiging voor biodiversiteit tropisch bos

Over het algemeen had de houtkap vooral invloed op factoren die verband houden met de bosstructuur en het milieu. Het omvormen van deze gekapte bossen tot oliepalmplantages heeft echter veel grotere gevolgen voor de biodiversiteit. Het aantal vogelsoorten, vleermuizen, mestkevers, bomen, lianen en micro-organismen in de bodem nemen zowel in aantallen als in diversiteit af. Dat komt waarschijnlijk mede door een kleiner aanbod van plantaardige voedselbronnen en een de verschuiving naar hetere en drogere microklimaten onder de palmen.

Deze studie kijkt naar veel verschillende ecologische eigenschappen, in tegenstelling tot voorafgaande studies die vaak op één enkel onderdeel van het ecosysteem focussen. "Het is belangrijk om te weten hoe het ecosysteem als geheel reageert", aldus Dr Charlie Marsh van de Universiteit van Oxford. "We waren echt verrast door de enorme variatie in de manier waarop verschillende aspecten van het ecosysteem reageerden op ontbossing. We zagen zowel toename als afname, of soms helemaal geen verandering. Er waren zelfs aspecten die toenamen in gekapte bossen, maar afnamen in oliepalmenplantages." Het is dus belangrijk om al deze ecologische factoren in overweging te nemen bij het nemen van beslissingen over landbeheer en natuurbehoud, bijvoorbeeld of een gekapt bos beschermd, hersteld of omgezet moet worden naar een plantage.