Plantaardige stoffen in asfalt kunnen uitstoot terugdringen

Het is mogelijk om de uitstoot van schadelijke stoffen bij de aanleg van wegen te verminderen. De emissie kan met 30 tot 60 procent worden verlaagd door een plantaardige stof in het asfalt te verwerken, concluderen Wageningse wetenschappers. Dat kan in de plaats komen van fossiele stoffen, die afkomstig zijn van prehistorische plantaardige en dierlijke resten. Het gebruik van die stoffen draagt bij aan klimaatverandering.

Een van de stoffen in asfalt is bitumen, een bestanddeel van aardolie. Dat zorgt ervoor dat stenen aan elkaar blijven plakken. Onderzoekers van de universiteit in Wageningen hebben gekeken naar de mogelijkheden om bitumen te vervangen door lignine. Dat is een stof die onder meer in hout zit.