Plan om brutale wolf te verjagen met toeter en rotjes

Staatsbosbeheer, twee gemeenten in Drenthe en Friesland en beide provincies zijn van plan om een brutale wolf in een natuurgebied op de grens van de twee provincies te laten schrikken met een toeter of met rotjes.

Het dier moet van het harde geluid zo schrikken dat hij zich niet meer in de buurt van mensen waagt, is het idee. Het is zeer ongewenst dat een wolf niet meer bang is voor mensen, want dan kunnen er ernstige problemen ontstaan, aldus de plannenmakers.