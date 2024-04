Plan: drinkwater betaalbaar, maar 'comfortwater' duurder

Het gaat dan bijvoorbeeld om 'het sproeien van de tuin in de zomer of het vullen van het zwembad bij mooi weer'. "Voor een huishouden willen we straks een basistarief voor het water dat gebruikt wordt om te koken, drinken, douchen en wc doortrekken", legt de woordvoerder aan de krant uit. "Alles wat er bovenop wordt verbruikt zal duurder worden."

Hoeveel duurder het 'comfortwater' wordt, weet Vitens volgens de krant nog niet. Volgende week wordt er op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf over gesproken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij het bedrijf aangegeven dat het belangrijk is dat het drinkwater betaalbaar blijft voor iedereen. Of de plannen van Vitens werkelijkheid worden, is volgens de woordvoerder dan ook nog de vraag.