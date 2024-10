Plaagmier verovert na de stad nu ook natuurgebied

De plaagmier (Lasius neglectus) staat er om bekend dat hij leeft in superkolonies met honderden tot duizenden koninginnen, die eitjes leggen.De plaagmieren komen oorspronkelijk uit Centraal-Azië, en zijn naar alle waarschijnlijkheid via potplanten ons land binnengekomen. In de steden zorgen ze voor flinke overlast. Zo kan bestrating flink verzakken.

Daar waar de plaagmier eerst alleen voorkwam in steden en dorpen is ie nu voor het eerst in een natuurgebied aangetroffen. Op de Waalsdorpervlakte trof EIS, kenniscentrum insecten een reusachtige kolonie aan.

Paagmieren in een natuurgebied

En nu is de plaagmier dus voor het eerst in een natuurgebied aangetroffen. Op de Waalsdorpervlakte nabij De Haag, een Natura 2000 gebied van waterwinbedrijf Dunea. Ecoloog Maarten Werink : “We gaan samen met EIS/Naturalis onderzoeken welke schade deze plaagmier in ons gebied aanricht. Hopelijk valt het wel mee. Maar als waterwinbedrijf zijn wij natuurlijk extreem alert op dit soort exoten."

Invasieve exoot

Naast de overlast aan gebouwen richt de plaagmier ook schade aan in de natuur. De plaagmier leeft van zoete honingdauw: een uitscheidingsproduct van bladluizen. Voor de bladluis ook fijn want ze worden verzorgd en beschermt door de plaagmier. Door de enorme aantallen plaagmieren in een boom zal het aantal bladluizen ook toenemen wat ten koste kan gaan van de boom. Ook concurreert de plaagmier met lokale mierensoorten om voedsel en habitat.