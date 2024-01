Pijnstiller diclofenac vervuilt oppervlakte water

Medicijnresten in water kunnen schadelijk zijn voor dieren die erin en erop leven, waarschuwt het instituut. Dokters en consumenten moeten hier meer informatie over krijgen en zouden zoveel mogelijk voor milieuvriendelijke pijnstillers moeten kiezen, vindt de organisatie. Paracetamol en aspirine bijvoorbeeld belasten het water minder.

"Bij de keuze voor een pijnstiller zijn de werkzaamheid en veiligheid voor de patiënt het belangrijkst", benadrukt het RIVM echter wel. Het instituut zegt dat nog moet worden uitgezocht hoe de milieubelasting van pijnstillers het best kan worden meegenomen in de verschillende behandelrichtlijnen.De rioolwaterzuivering kan medicijnresten niet goed uit het water halen, dus moeten we regelen dat ze er minder in belanden. Zo min mogelijk slikken is natuurlijk helemaal goed, aldus het RIVM.