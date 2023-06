Pieterburen slaat alarm om verstoren zeehondenpups

Zeehondencentrum Pieterburen slaat alarm om het grote aantal verstoorde zeehondenpups dat het centrum de afgelopen weken heeft moeten opvangen. Mensen maken selfies met de dieren, aaien ze of gooien stenen. Ook laten ze hun huisdier in de buurt van zeehonden komen.

In korte tijd heeft Pieterburen naar eigen zeggen 33 zeehondenpups opgevangen, waarvan tien door acties van mensen in de opvang terechtkwamen. Zo noemt het centrum twee voorbeelden van pups die in de armen van kinderen werden geplaatst voor een foto. "Een groot risico voor zowel mens als dier", aldus Pieterburen. Zeehonden kunnen bijten.