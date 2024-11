PFAS-vervuilde sloten in Den Haag worden afgegraven en gereinigd

Vorig jaar werd bekend dat in het Forepark verhoogde concentraties PFOS (een PFAS-soort) waren aangetroffen. Delfland besloot de meest verontreinigde sloot met een dam af te sluiten, om te voorkomen dat het vervuilde water naar sloten in de naastgelegen woonwijk kon gaan. Ook daar was sprake van verhoogde concentraties PFOS, maar wel lagere waardes dan op het bedrijventerrein. Begin dit jaar maakte de gemeente Den Haag bekend dat sanering van de sloten noodzakelijk is.

Het hoogheemraadschap, de gemeente en de Omgevingsdienst Haaglanden hebben onderzocht wat de mogelijke bron van de vervuiling is. Ze vermoeden dat "een foute aansluiting op het hemelwaterriool" van een bedrijf op het Forepark de oorzaak was. Afvalwater van het bedrijf, dat brandblussers onderhoudt en blustrainingen geeft, belandde hierdoor in het oppervlaktewater. Dat probleem is inmiddels verholpen. In het onderzoek zijn geen andere mogelijke bronnen aangetroffen.