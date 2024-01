PFAS in zeeschuim: Zuid-Holland Staten wil risico's weten

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Wat de aanwezigheid hiervan in zeeschuim betekent voor de gezondheid van mensen, is volgens het RIVM nog niet duidelijk. In Zuid-Holland wil een meerderheid van de Staten dat hier onderzoek naar wordt gedaan. Op initiatief van Volt hebben in totaal elf partijen (verder SP, SGP, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren, CDA, JA21, BBB en 50PLUS) schriftelijke vragen hierover gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Een groot deel van Provinciale Staten in Zuid-Holland heeft het provinciebestuur vragen gesteld over de risico's van PFAS die zijn aangetroffen in zeeschuim langs de Nederlandse kust. Ze willen onder meer dat de provincie zo snel mogelijk laat uitzoeken hoeveel PFAS strandgangers kunnen binnenkrijgen. Het RIVM meldde afgelopen week dat bij metingen langs de kust van Zeeland, Noord- en Zuid-Holland in het zeeschuim veel hogere concentraties PFAS zijn aangetroffen dan in het zeewater.

De partijen willen onder meer weten op welke locaties in Zuid-Holland de metingen zijn verricht. Ook vragen ze of het college bereid is nader onderzoek te doen naar "de risico's voor de gezondheid van mens en dier". Daarnaast zijn de partijen benieuwd hoe de provincie strandgangers bewust gaat maken van de aanwezigheid van PFAS in zeeschuim en de mogelijke gezondheidsrisico's hiervan. Ze willen tevens weten wat de verwachte economische impact is op "een van de grootste recreatiegebieden in onze provincie".

Volt en de medeondertekenaars van de brief vragen Zuid-Holland zoveel mogelijk op te trekken met de andere betrokken provincies en waar nodig ook in Europees verband "om helderheid te krijgen in oorzaak, gevolgen en oplossingen" in deze zaak.

Zeeschuim en zeewater

Het RIVM neemt de blootstelling aan PFAS via zeeschuim en zeewater mee in het landelijke PFAS-onderzoek, dat dit jaar is begonnen en in 2025 moet zijn afgerond. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is zwemmen in zee veilig. Wel wordt geadviseerd om na het zwemmen te douchen. Ook is het advies om kinderen en huisdieren niet te laten spelen in zeeschuim.

Dit schuim vormt zich van nature als algen in zee afsterven, maar kan volgens het RIVM ook ontstaan door vervuiling in het water, vooral als het waait. PFAS hopen zich op in het zeeschuim.

Bron: ANP