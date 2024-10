PFAS in eieren van hobbykippen via regenwormen

"Een van de kippenhouders zei: ik spit regelmatig de grond om, zodat de kippen lekker wormen kunnen eten. Zo zijn we op dit spoor gekomen", aldus een van de Arcadis-onderzoekers. Metingen bij talrijke regenwormen wezen uit dat er sprake is van bioaccumulatie: ophoping van chemische stoffen in een organisme. Wormen eten van alles op wat ze in de grond vinden. Zelf worden ze weer opgegeten door scharrelende kippen. De gemeten bestanddelen in de wormen kunnen het grootste deel van de schadelijke stoffen in de eieren verklaren, dus de betrokken partijen.

"PFOS zit in heel Nederland in lage gehaltes in de grond, maar dat kon de hoge concentraties in de eieren niet verklaren. De regenwormen bevatten echter dusdanige concentraties, dat wel gezegd is van een duidelijk verband", aldus Arcadis. "Maar we weten niet of dit de enige oorzaak is, mogelijk zijn er meer bronnen." Het RIVM, dat eerder al onderzoek deed naar de eieren die worden gelegd door kippen uit de buurt van Chemours, voert nu een landelijk onderzoek uit.