Petitie voor kalf bij koe al meer dan 20.000 handtekeningen

Momenteel is er een nieuwe wetgeving in voorbereiding die er voor moeten zorgen dat dieren een zo natuurlijk mogelijk leven leiden. Daarin lijkt er momenteel geen regel te staan over het samenhouden van kalf en koe. De afwezigheid van een dergelijke regel is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat er situaties kunnen zijn waarin het scheiden van het kalf van de moederkoe toch beter is voor het dierenwelzijn. Het oordeel hierover blijft dan bij de veehouder.