Petitie tegen dwangmiddelen in paardendrafsport

Sarah Pesie: "Het vastbinden van de tong aan de kaak zorgt ervoor dat de bloedtoevoer naar de tong wordt afgekneld. Als dit te lang duurt dan kan er ernstige schade ontstaan aan het weefsel. Tijdens het vastbinden van de tong vertonen de paarden ernstige stresssignalen. Het fixeren van de tong voorkomt dat paarden hun tong gebruiken om te protesteren tegen het bit. Dat protest tegen het bit is niet zonder reden. Tijdens een recent onderzoek in Finland had 84% van de 261 onderzochte drafpaarden verwondingen in de mond door het gebruik van verschillende bitten. 43% had lichte verwondingen, 20% ernstige verwondingen en bij 13 paarden werden actieve bloedingen geconstateerd."