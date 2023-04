Petitie diepzeemijnbouw, bruinkopdiksnavelmezen en overige onderwerpen

Vogelonderzoeker Henk Sierdsema noemt het de mooiste exotische vogelsoort die in Nederland voorkomt: de bruinkopdiksnavelmees. “Een schattig vogeltje”, vindt hij. Zo’n twintig jaar geleden moet de soort ontsnapt zijn bij - of vrijgelaten zijn door iemand die de vogels hield, sindsdien weten ze zich goed in het wild te handhaven in het buitengebied rond Weert. EN echt kwaad doen ze niet, het is geen invasieve exoot. De bruinkopdiksnavelmees is niet echt familie van ‘onze’ mezen, heeft een kaneelbruine kop en een dikke snavel, waarmee hij wat wegheeft van een baardmannetje, maar eigenlijk het meest lijkt op een staartmees.