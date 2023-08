Perseïdenzwerm en ander hemelnieuws

"Op 12 en 13 augustus is er een bijzondere perseïdenzwerm boven Nederland te zien, een meteoren regen die, als alle omstandigheden goed zijn, rond 14.00 uur op zondag 13 augustus te zien zal zijn. "Maar dan moeten wel alle omstandigheden meewerken; een niet al te felle maan, geen bewolking," meldt wetenschapsjournalist Govert Schilling. "De meteoren van de Perseïden zijn helder en snel en hebben nalichtende sporen. In de volksmond worden het ook vallende sterren genoemd maar eigenlijk zijn het dus meteoren. Kosmisch gruis dat van grote hoogte, 85 kilometer, naar beneden valt, richting de aarde. Maar het wordt tegengehouden door de dampkring. Daar komt het met een enorme snelheid in terecht en zorgt het voor een reactie van de atomen in de dampkring. Dat veroorzaakt het prachtige lichtverschijnsel..."

"Er vallen vaker meteoren, maar zo’n zwerm is bijzonder, die valt maar een keer per jaar, in onze zomer", aldus Govert Schilling: "De naam Perseïden is afgeleid van het sterrenbeeld Perseus dat rond middernacht aan de noordoostelijke sterrenhemel te vinden is."