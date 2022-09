Peiling: bijna 90% stoort zich aan recreanten die de natuur verstoren

Bijna 90% van de natuurliefhebbers stoort zich aan recreanten die de natuur verstoren, blijkt uit een enquête van de Heimans en Thijsse Stichting. Zij voerden dit onderzoek uit in de aanloop naar het Heimans en Thijsse Symposium , dat zaterdagmiddag 1 oktober plaatsvindt in Wageningen. Het thema: de (verstoorde) balans tussen recreatie en natuur.

De afgelopen tien jaar is recreatie in de natuur toegenomen. Dit heeft een positief effect op onze gezondheid en het zorgt voor meer waardering van de natuur. De keerzijde van deze toename is dat kwetsbare natuur steeds meer onder druk komt te staan. Uit de enquête, die 650 mensen hebben ingevuld, blijkt dat 60% vindt dat er meer natuur aangelegd moet worden voor recreatie.