'Plannen stikstof aanpak moeten strenger'

Koeien in het weiland

De opgestelde plannen van de provincies en het Rijk om de stikstof uitstoot de komende tien jaar terug te dringen zijn bij lange na niet voldoende. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de universiteit in Wageningen (WUR) en ingenieursbureau Deltares stellen in gezamenlijk onderzoek dat; de plannen met het uitkopen van uitstoters helpen, maar niet snel genoeg de vastgestelde doelen halen.

Volgens de onderzoekers moeten de boeren veel meer kostbare en vergaande maatregelen op hun bedrijf doorvoeren, als de overheid in 2030 of 2035 de doelen wil halen. Hiervoor moet de veestapel verder krimpen, landbouwgrond anders gebruikt gaan worden en natuurgebieden verder groeien. Het is 'niet plausibel' dat dit allemaal binnen tien jaar gaat lukken, "gezien de ongekende omvang van deze opgaven".