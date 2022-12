PBL: Doel windmolens en zonnepanelen in zicht, maar ook stagnatie

Windparken en zonnepanelen in het Nederlandse landschap en op daken zullen volgens berekeningen van het planbureau tussen de 35 en 46 terawattuur stroom opleveren in 2030. Dat is meer dan een derde van het huidige elektriciteitsgebruik. In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken om in 2030 minimaal op 35 terawattuur uit te komen. Het ziet er dus naar uit dat dit gaat lukken. De cijfers zijn gelijk aan die in een voortgangsrapport dat het PBL vorig jaar uitbracht.