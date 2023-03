Patstelling over vaccins vogelgriep

De proef waarbij vaccins tegen vogelgriep in de praktijk worden getest bij meerdere pluimveebedrijven, is onzeker door een patstelling tussen minister Piet Adema van LNV en de LTO-vakgroep Pluimveehouderij. Dat meldt Zembla op basis van gesprekken met beide partijen.

Pluimveehouders vrezen volgens de LTO dat de consument geen trek heeft in eieren van gevaccineerde kippen. Daarom eist de belangenbehartiger dat de overheid garant staat voor eventuele economische schade die boeren oplopen die deelnemen aan de proef. Minister Adema is daarover duidelijk: "We komen niet met een garantieregeling", zegt hij in Zembla. Kees de Jong, voorzitter van de LTO-vakgroep Pluimveehouderij: "Dan vind je geen pluimveehouder die in de proef wil stappen."