Patrijzen in rijp | Zelf Geschoten

In de witte rijp kun je goed het camouflerende bruin-grijs gestreepte verenkleed van de patrijzen zien. Filmer Youri Jongkoen ging meteen op pad toen de wereld bedekt was met een laagje wit. “Al vrij snel had ik prijs met in totaal vijf patrijzen op een bevroren akker,” schrijft Youri. “Doordat ik in een droge sloot kon staan had ik perfect de mogelijkheid om de patrijzen op ooghoogte te filmen. Een prachtig gezicht!”