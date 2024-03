Passages voor vissen tussen Friese meren en polders

Wetterskip Fryslân gaat nu op zes locaties passages maken waar de vissen eenvoudiger langs kunnen. Als vissen naar ondiep water gaan om zich voort te planten, zwemmen ze tegen de stroom in. Bij de doorgangen wordt die stroming nagemaakt, waardoor de vissen hun weg natuurlijk kunnen vinden, volgens het waterschap. De doorgang staat niet continu open, maar wordt regelmatig opengezet. Vissen moeten tot dan wachten bij de passage. Omdat die redelijk diep in het water ligt, is er volgens het waterschap een "gering risico" dat de wachtende vissen een eenvoudige prooi worden voor visetende vogels.