Partijen in Overijssel willen paasvuren behouden

Burgemeester John Joosten van het Overijsselse Dinkelland, waar gewoonlijk zestien paasvuren aangestoken worden, noemde de timing van de provincie "erg ongelukkig. Er heerst op dit moment al genoeg onzekerheid over uiteenlopende onderwerpen in onze maatschappij. Daarnaast zouden organisatoren nu in heel korte tijd in actie moeten komen en moeten investeren in tijd en geld. Dat voelt, na een erg onzekere periode van veel afgelaste evenementen, niet redelijk." Overijssel heeft recent een tabel ontwikkeld waarmee paasvuurclubs makkelijk kunnen zien of ze de stikstofregels overtreden. De provincies proberen paasvuurbouwers die in moeilijkheden komen te helpen.