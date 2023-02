Park De Hoge Veluwe plant bomen voor onderzoek naar bosbodem

In Nationaal Park De Hoge Veluwe worden de komende maanden in totaal 42.300 jonge bomen aangeplant om onderzoek te doen naar het herstellen van de bosbodem. Onderzoekers willen weten of het helpt om gezonde bosbodem van elders toe te voegen aan de verzuurde bodem van De Hoge Veluwe. Door stikstofneerslag en klimaatverandering groeien de bomen in het park namelijk slechter en gaat het bodemleven hard achteruit.