Parende vuurwantsen zitten aan elkaar vast | Zelf Geschoten

In de zomer graaft het vrouwtje kleine holletjes. Daar komen de eitjes in, wel honderd. Na een tijdje komen de eitjes uit: vleugelloze nimfen komen tevoorschijn. Nimfen zijn dieren een onvolledige gedaanteverwisseling hebben. In plaats van volwassen te worden in één stap, zoals rupsen ontpoppen tot vlinder, gebeurt dat in meerdere stappen. De wants komt uit het ei als heel klein ‘volwassen’ exemplaar en groeit dan in vijf stadia uit tot volwassen wants. Hierbij vervelt hij meerdere malen.