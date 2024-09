Parende sepia's, grote karekiet en liftende genavelde tonnetjes

De zang van de grote karekiet is gemakkelijk te herkennen door de rauwe "krrr-krrr-kiet-kiet"-tonen. Zo lijkt het bijna alsof de vogel z’n eigen naam roept. Filmer Peter van Dongen kon dit prachtige zingende exemplaar vastleggen bij de Groenzoom. Twee jaar geleden maakten we ook met Vroege Vogels TV een item over deze vogel. Het gaat niet zo goed met de soort, daarom keken we mee met het onderzoek ecoloog Jan van der Winden bij de Oostelijke Vechtplassen. Bekijk het fragment in onderstaande video.

Parende sepia's, een zingende grote karekiet en kleine genavelde tonnetjes die meeliften op de rug van een segrijnslak. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending van Vroege Vogels TV. De winnaar van deze week is Jeanette Kamphuis met de video die het paringsritueel van de sepia laat zien. Om te paren verstrengelen twee sepia’s hun tentakels. Het is een kleurrijk ritueel waarbij de buik fluorescerend groen kleurt. Na de paring wacht het mannetje geduldig tot het vrouwtje de druppelvormige eitjes veilig heeft afgezet. Ze kleurt de eieren meteen zwart met haar inkt. Wanneer de inkt op is, kan het zijn dat er eitjes worden afgezet die transparant zijn. Jeanette filmde de sepia's eind mei. In haar eigen blog vertelt ze meer over de bijzondere ontmoeting.

Slakjes liften mee op grotere segrijnslak

Segrijnslak © gj4roest

Het filmpje van de kleine slakjes op de grotere slak doet denken aan een moeder met haar kroost. Toch is niets minder waar, want slakken zorgen namelijk niet voor hun jongen. Het is een andere, kleine soort slakken die meelift op de rug van de segrijnslak, namelijk genavelde tonnetjes. Mogelijk doen ze dat om zich sneller door het gebied te verplaatsen. Al gaat dat bij de klim maar nét goed. Gefilmd door Yvonne de Kramer.

Koereiger eet insecten van koe

© WillemdeWolf

Koereigers zijn zeldzame witte reigers die vaak te vinden zijn in de buurt van koeien of ander vee in de wei. Bij het lopen jaagt het vee namelijk de insecten uit hun schuilplaats en daar maakt de koereiger maar al te graag gebruik van. Hoe dichterbij het vee de vogel loopt, hoe meer kans op gemakkelijk te vangen insecten. Maar ook dit rustend vee is een prachtig buffet. Alex Kenter filmde hoe dit exemplaar insecten uit de vacht plukt.

Spin in het avondlicht