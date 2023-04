Parende ringslangen | Zelf Geschoten

Ook voor de ringslangen is het paren begonnen! Erwin Hooge legt deze paring van ringslangen vast in gemeente Midden-Drenthe.

Als vanaf april de temperaturen stijgen, gaan ringslangen op zoek naar voedsel. In april-juni vinden de aanleg en eerste ontwikkeling van de eieren plaats in de vrouwtjes. Om dat proces te versnellen zonnen vrouwtjes rond deze tijd vaak. De eerste paringen voor de ringslangen vinden plaats begin april in de buurt van de overwinteringsplaats.