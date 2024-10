Een kijkje bij de paring van icarusblauwtjes

Bij vlinders begint de paring vaak met een indrukwekkende dans van de mannetjes, waarbij ze met hun vleugels fladderen om het vrouwtje te imponeren. Tijdens deze balts hangen de twee vlinders secondenlang 'stil' in de lucht. Als er dan geen ander mannetje komt verstoren, landt het duo op of tussen de vegetatie. Soms loopt het mannetje nog even achter het vrouwtje aan, terwijl beide hun vleugels op en naar bewegen, totdat ze overgaan tot paren. Om dat te doen, verbinden ze hun achterlijfjes aan elkaar. Dat kan soms een tijdje duren, dus de vlinders zitten wel even aan elkaar vast.