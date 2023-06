Fossiele parels van 120.000 jaar oud

Het is in deze warme zomer niet heel moeilijk om het je voorstellen: ruim 100.000 jaar geleden was hier een subtropisch klimaat. Met fantastische dieren als nijlpaarden, leeuwen, bosolifanten, hyena’s en reuzenherten. Wat er toen leefde weten we uit de vondst van fossielen. Fossielen die onder andere zijn opgegraven uit de ondergrond van de Oostvaarderplassen. In het Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders in Almere zijn vanaf 18 juni tot en met 29 oktober vele spectaculaire vondsten te zien.

Frank Wesselingh is schelppaleontoloog en verbonden aan Naturalis. “ We hebben drie parels gevonden, fantastisch. Twee kleine parels uit mosselen en een grote uit een oester. Dat is echt heel zeldzaam. Zo goed geconserveerd, echt prachtig. We hebben allemaal schelpen gevonden die nu niet meer in de Noordzee voorkomen. Kijk het was hier heel warm en bij de diepteboringen hebben we veel zeeschelpen uit de vroegere Eemzee aangetroffen én dus ook echte parels.”