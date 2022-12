Parasitaire gal verrijkt natuur

De relatie tussen galmaker en plant is eenzijdig. Alleen de galmaker heeft iets aan deze relatie, de plant raakt alleen voedingstoffen kwijt. In de biologie heet zoiets parasitisme. Volgens Matthijs zijn parasieten een verrijking voor de natuur: "Er zijn veel meer parasieten dan planteneters of planten, dus zonder parasieten geen biodiversiteit".

Twee jaar gelegen riep Matthijs bij Vroege Vogels op tot het doorgeven van waarnemingen van gallen. Deze waarnemingen worden nu verwerkt in een atlas. Of de oproep bijzondere waarnemingen heeft opgeleverd? Er zijn nieuwe soorten ontdekt in Nederland, zoals de kruisdistelgalmug. Ook is duidelijk dat sommige soorten zoals de ramhoorngalwesp toenemen, terwijl de meidoornviltmijt juist afneemt.