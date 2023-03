Paradevogels van het Zwin: ooievaars Fragment TV • 17-09-2021 • leestijd 2 minuten • 446 keer bekeken • bewaren

De Vlaamse kant van het Zwin is naast natuurgebied ook educatief park. Vlak na de oprichting van het park door Graaf Léon Lippens in 1953, werd een vrijvliegende ooievaarskolonie hier opgericht. Het ging lange tijd namelijk heel slecht met de ooievaar. In Nederland waren er slechts enkelen over en in België is de vogel zelfs helemaal uitgestorven. Dit kwam omdat er in die tijd veel op geschoten werd.

Terugkeer van de ooievaar

De oorspronkelijke ‘startgroep’ van het Zwin bestond uit zes vogels. Over de jaren werden meer vogels geschonken en aangekocht en in 1964 ondernam een koppel een eerste nestpoging. De daarop volgende jaren kende de voortplanting bij de ooievaars in het Zwin een wisselend succes, maar op de lange termijn bleef het aantal nesten gestadig toenemen. In 2001 telde het vogelpark wel 26 nesten en dit jaar zitten er 13 paren. De jaren met een lager kweeksucces zijn vaak gekenmerkt door overwegend vochtig en kil voorjaarsweer.